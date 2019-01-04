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  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев выразил соболезнования Путину
Предыстория: Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске увеличилось до 37

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства с прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате взрыва в жилом доме в городе Магнитогорске.

«От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - говорится в телеграмме.

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