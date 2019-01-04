Назарбаев выразил соболезнования Путину

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства с прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате взрыва в жилом доме в городе Магнитогорске.

«От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - говорится в телеграмме.