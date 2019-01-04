Монголия вошла в число 10 лучших стран для посещения в 2019 году

CA-NEWS (MNG) - Журнал Forbes назвал Монголию одной из 10 лучших стран для посещения в 2019 году, передает Montsame.

В 2017 году Всемирная туристическая организация ООН (ЮНВТО) назвала сектор туризма третьей по величине в мире экспортной категорией с $1,3 трлн. Именно в 2017 году Монголия приняла 542 тыс. иностранных гостей, из которых 469,3 тыс. были туристами. По данным ЮНВТО, количество туристов в 2017 году увеличилось на 16,1% по сравнению с 2016 годом, поэтому Монголия считается одной из ведущих стран по доходам от туризма.