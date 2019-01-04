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  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Дагестане ребенок получил пулевое ранение во время праздничного салюта

CA-NEWS (CA) - Трехлетний ребенок попал в реанимацию с огнестрельным ранением в голову в новогоднюю ночь в дагестанском Дербенте, сообщают РИА Новости.

Родители вместе с ребенком вышли посмотреть новогодний салют. Во время празднования кто-то из горожан решил пострелять из боевого оружия, пуля попала в ребенка. В день поступления в больницу он был прооперирован.

Состояние трехлетнего мальчика остается тяжелым. Он находится в реанимации центральной городской больницы Дербента. Врачи из ведущих федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга по просьбе специалистов Минздрава Дагестана с первого дня находятся на постоянной связи с дагестанскими коллегами, дают консультации по вопросам проводимого лечения, сообщает издание.

В ходе консилиума врачей с участием ведущих нейрохирургов страны было принято решение, что состояние ребенка не позволяет транспортировать его в другие лечебные учреждения.

Расследованием произошедшего занимаются правоохранители, отмечает ведомство.

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