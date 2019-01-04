Кто может получить гражданство Казахстана в упрощенном порядке?

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес изменения в перечень профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство республики.

Согласно поправкам в указ, упрощенный порядок приема в гражданство устанавливается для

а) врачей. Требуется наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и изысканий международного значения в области медицины, международных сертификатов, а также согласно специализации владение передовыми методами:1) диагностики и лечения в области:- акушерства и гинекологии;- ангиохирургии;- анестезиологии-реаниматологии;- кардиохирургии;- нейрохирургии;- онкологии;- онкогематологии;- оториноларингологии;- радиологии;- трансплантологии;- фармакологии и клинической фармакологии;- челюстно-лицевой хирургии;2) фармакогеномики в области фармакогенетики;

б) инструкторов-спортсменов. Требование: наличие у спортсмена спортивного звания не менее мастера спорта международной квалификации либо спортивной квалификации международного уровня, занявшего с первого по шестое место на Олимпийских играх, или с первого по третье место на чемпионатах мира, или с первого по третье место на Азиатских играх, или с первого по третье место на чемпионатах Европы, или первое место в финалах кубка мира по олимпийским видам спорта, или занявшего на чемпионатах Азии, Европы, всемирных универсиадах, Всемирных юношеских и юниорских играх с первого по третье место, а также с первого по третье место на иных значимых международных соревнованиях;

в) специалистов в области здравоохранения. Наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и изысканий международного значения в области медицины, международных сертификатов, а также согласно специализации владение передовыми методами анализа биомедицинских данных в области биоинформатики;

г) бизнес-аналитиков. Наличие международно-признанного сертификата по практикам бизнес-анализа и опыта работы не менее трех лет по специальности в области проведения анализа и моделирования бизнес-процессов;

д) системных архитекторов. Наличие ученой степени и звания, международных сертификатов и опыта работы не менее трех лет по разработке и проектированию архитектуры программного обеспечения;

е) разработчиков программного обеспечения. Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке программного обеспечения, включая исследования, разработку, программирование и тестирование с применением информационно-коммуникационных и аддитивных технологий;

ж) проектных менеджеров в области информационных технологий. Наличие ученой степени и звания, международно-признанных сертификатов в области проектного менеджмента; опыта работы не менее трех лет по управлению проектом в области информационных технологий;

з) специалистов по робототехнике. Наличие международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы по программированию и моделированию роботов;

и) дизайнеров в области информационных технологий. Наличие международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет в области дизайна по инфографике, виртуального мира;

к) специалистов по информационной безопасности. Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по обеспечению защиты информации, разработке и сопровождению систем защиты информации, контролю процесса управления и обеспечения информационной безопасности;

л) аудиторов по информационной безопасности. Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по проведению аудита объектов информатизации на соответствие требованиям информационной безопасности, планирования и контроля аудита информационной безопасности;

м) инженеров по защите информации. Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке и сопровождению системы защиты информации, установке, настройке и обеспечению работоспособности средств защиты информации;

н) преподавателей высших учебных заведений. Наличие не менее академической степени магистра соответствующей сферы; опыт работы не менее 5 лет в высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 мировых академических рейтингов;

о) Научный сотрудник (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики). Наличие ученой степени доктора наук и научно-исследовательских работ и изысканий международного значения; опыта работы не менее десяти лет в международно-признанных научных институтах, лабораториях и высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 (ста) мировых академических рейтингов;

п) специалистов в области биоинформатики, молекулярной биотехнологии и биоинженерии (генетики, цитологии, селекции животных и растений). Наличие ученой степени доктора наук или академической степени магистра в области «Биоинженерия и биоинформатика»; международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по геномной диагностике, владению методами генной инженерии, трансгеноза и биотехнологии; опыта работы не менее пяти лет в международно-признанных научных институтах, или лабораториях, или высших учебных заведениях в проведении исследований, обработке и последующем анализе большого массива информации по биологическим объектам, математическим методам компьютерного анализа в сравнительной геномике, а также опыта работы (в объеме и требованиях, перечисленных в настоящем пункте выше) в разработке алгоритмов и программ (расшифрованных геномов, пространственных структур биомолекул, взаимодействия биологических объектов);

р) Специалистов в области мониторинга и цифровизации систем моделирования агропромышленного комплекса. Наличие международных сертификатов, подтверждающих квалификацию по специальности в области современных геоинформационных систем и больших данных, получаемых из различных источников; опыта работы не менее трех лет по сбору и анализу данных о месте расположения объекта, о географических и экологических особенностях, формах рельефа, почвах, растительности, гидрологии; умение создавать автоматизированные сельхозформирования с удаленным управлением;

с) специалистов в области автоматизации и управления. Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию; опыта работы не менее трех лет по созданию и применению алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем и средств контроля и управления автоматизации мониторинга за природными ресурсами, в том числе за оборотом сельскохозяйственной продукции, охраной, воспроизводством и использованием животного и растительного мира; по мониторингу особо охраняемых природных территорий, по учету в области использования и охраны природных ресурсов, автономных систем, технологических линий и процессов, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации;

т) специалистов в области сельскохозяйственного машиностроения, управления техникой с помощью GPS. Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию; опыта работы не менее трех лет по использованию 3D-моделирования и по числовому программному управлению при проектировании и изготовлении сельскохозяйственных машин, применению робототехники и созданию сельскохозяйственных машин с GPS-управлением.