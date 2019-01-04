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  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с ЧП в Магнитогорске

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 3 января направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину по поводу трагедии в Магнитогорске, передает Азия-Плюс.

В своем послании лидер Таджикистана подчеркивает, что он глубоко опечален известием о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли и пострадали десятки людей.

По последним данным, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 43 человека, из них 37 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 - спасены, в том числе 2 ребёнка. Местонахождение еще 4 человек устанавливается.

Утром 31 декабря один из подъездов дома в Магнитогорске по улице Карла Маркса обрушился, после взрыва бытового газа. Повреждения получили 48 квартир. Спустя три дня под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли тела таджикистанцев – матери и трех ее детей.

Отец семейства 26-летний житель района Кушониён Хатлонской области Таджикистана Шухрат Улфатов был найден одним из первых под обломками и госпитализирован. 2 января - его доставили в Челябинскую областную клиническую больницу.

Тела его жены и детей на днях доставят в Таджикистан.

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