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  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан ввёл безвизовый режим для граждан Германии

CA-NEWS (UZ) - С 15 января 2019 года для граждан Германии, посещающих Узбекистан с туристической целью, вводится безвизовый режим на 30 дней. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

Ранее гражданам Германии и ещё 12 стран был предоставлен упрощенный визовый режим для Узбекистана. Согласно постановлению, предусматривалось, что для граждан этих стран начнёт действовать безвизовый режим с 1 января 2021 года.

По официальным данным, в 2018 году в Узбекистан прибыло 18 994 граждан Германии. Их количество в 2016 году составляло 4 889 человек и 7 207 человек в 2017 году.

В настоящее время у Узбекистана действует безвизовый режим с Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой и Украиной.

С февраля 2018 года граждане Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии могут приезжать в Узбекистан без визы на срок до 30 дней.

Кроме того, упрощенный визовый режим был введен для граждан ещё 39 стран.

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