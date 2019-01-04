Падение акций компании Apple дестабилизировало фондовые рынки

CA-NEWS (CA) - Ключевой индекс на фондовой бирже Нью-Йорка потерял почти 600 пунктов на следующий день после того, как компания-гигант в области информационных технологий Apple снизила свой прогноз прибыли на последний квартал, сообщает NHK.



В четверг опасения по поводу снижения темпов мировой экономики привели к падению акций на Нью-Йоркской бирже. Эти опасения распространились после того, как Apple заявила о снижении прогноза прибыли из-за сокращения продаж смартфона iPhone в Китае.

Цена акций компании упала более чем на 10% по сравнению с предыдущим днем.

Промышленный индекс Dow Jones составил на конец торгов 22.686 пунктов, что на 660 пунктов меньше показателя в среду.

На валютной бирже инвесторы продолжали приобретать иену, видя в этой валюте "тихую гавань".

По сообщениям рыночных источников, понижение компанией Apple своего прогноза прибыли дало основания инвесторам сомневаться в перспективах экономики и привело к активной продаже акций и росту курса иены.