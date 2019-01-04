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  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Узбекистана подтвердила смерть охранника зоопарка, растерзанного львом
Предыстория: Голодный лев растерзал смотрителя зоопарка в Андижане

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура подтвердила сообщение о том, что львы загрызли охранника в зоопарке города Андижана.

Согласно сообщению ведомства, охранник Х.А. в зоопарке, принадлежащем ООО «Усмонабад-Файзи» и расположенном в махалле "Хидирша" Ходжаабадского района, вошел в клетку львов поиграть. В это время в зоопарке никого не было. Львы напали на Х.А. и убили его. Это произошло 30 декабря 2018 года около 16:30 часов.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, у покойного Х. А. было много открытых ран на шее и теле, а также ряд глубоких травм в задней части тела. Охранник умер от потери крови на месте происшествия.

Генеральная прокуратура заявила, что расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что лев загрыз охранника, когда тот вошёл в клетку льва. В сообщениях отмечалось, что лев загрыз человека из-за голода.

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