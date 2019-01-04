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  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп опубликовал в Instagram мем с отсылкой к «Игре престолов»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Instagram мем "стена близко" с отсылкой к слогану известного сериала "Игра престолов" "зима близко".

На картинке изображен сам президент США и надпись "стена близко". В нижней части мема изображена стена, которую Трамп намерен построить на южной границе США.

«Зима близко» — фраза из сериала «Игра престолов», которая обозначает, что грядет что-то неминуемое. Мем визуализирован с помощью изображения Неда Старка — одного из главных героев сериала, с опущеной головой, держащего меч.

Напомним, 28 декабря Трамп заявил, что будет вынужден закрыть границу с Мексикой, если американский парламент не одобрит ассигнования на строительство стены.

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Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) 3 Янв 2019 в 1:41 PST

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