Трамп опубликовал в Instagram мем с отсылкой к «Игре престолов»
- Азия и мир, политика
- 13:35, 04 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Instagram мем "стена близко" с отсылкой к слогану известного сериала "Игра престолов" "зима близко".
На картинке изображен сам президент США и надпись "стена близко". В нижней части мема изображена стена, которую Трамп намерен построить на южной границе США.
«Зима близко» — фраза из сериала «Игра престолов», которая обозначает, что грядет что-то неминуемое. Мем визуализирован с помощью изображения Неда Старка — одного из главных героев сериала, с опущеной головой, держащего меч.
Напомним, 28 декабря Трамп заявил, что будет вынужден закрыть границу с Мексикой, если американский парламент не одобрит ассигнования на строительство стены.
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