Делегация Туркменистана приняла участие в саммите ФИФА

CA-NEWS (TM) - Туркменская делегация, возглавляемая генеральным секретарём национальной федерации футбола Арсланом Айназаровым, приняла участие в саммите ФИФА, который состоялся в столице Катара - Дохе. В ходе его заседания делегаты 50 стран из 5 конфедераций ФИФА обсудили ряд важных вопросов, передает Turkmenportal.

Стороны обменялись мнениями касательно вопросов женского футбола, практических предложений по программе FIFA Forward и системе VAR.

Во время саммита был пересмотрен формат чемпионата мира среди клубов. Вопрос об изменении формата данного соревнования был вынесен на голосование. По итогам голосования, большинство участников саммита проголосовали за проведение клубного чемпионата мира каждые 2 года и за участие 24 клубов в этом турнире. Данные изменения направлены на повышение престижа клубного чемпионата мира по футболу, и именно таким образом ФИФА стремится повысить интерес к турниру.

Также обсуждался вопрос по увеличению количества участников чемпионата мира по футболу, который состоится в Катаре в 2022 году. 85% участников проголосовали «за», чтобы 48 национальных сборных принимали участие в Кубке мира в 2022 году.

ФИФА обобщит результаты голосования, и на следующем заседании исполнительного комитета будет принято окончательное решение об изменении формата клубного чемпионата мира и увеличении количества участников ЧМ-2022 до 48 команд.

В ходе саммита туркменская делегация была также ознакомлена с инфраструктурой спортивных сооружений Катара, которые примут чемпионат мира в 2022 году.

Саммиты ФИФА начали проводиться по инициативе Джанни Инфантино. Впервые форум состоялся в ноябре 2016 года в Париже. Затем мероприятие было проведено в Сингапуре, Маями, Дохе, Аддис-Абебе, Лондоне и Баку.