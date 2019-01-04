РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии начинается третий этап проекта по снижению загрязнения воздуха Улаанбаатара

CA-NEWS (MNG) - В четверг, 3 января, временно исполняющий обязанности мэра столицы Монголии Ж.Батбаясгалан и заместитель постоянного представителя ЖАИКА в Монголии Эрико Тамура подписали меморандум о сотрудничестве по реализации третьего этапа проекта по укреплению потенциала контроля загрязнения воздуха в Улаанбаатаре, передает Montsame.

В соответствии с меморандумом, подписанным между правительством Монголии и японским агентством международного сотрудничества (ЖАИКА), в 2009-2017 годах были реализованы первый и второй этапы данного проекта.

В рамках продолжения реализации третьего этапа проекта запланировано производство и поставка топливных брикетов для жителей, которые проживают в юрточных районах столицы. Кроме того, будет проведено измерение качества воздуха в тех районах, куда поставлялись брикеты, а затем полученные результаты будут сравниваться с данными предыдущих измерений.

print
  • Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске увеличилось до 37
  • США потребовали освободить задержанного в Москве американца
  • Авиакомпания «Таджик Эйр» из-за нерентабельности отменила все рейсы до 5 января
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×