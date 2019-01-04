В Монголии начинается третий этап проекта по снижению загрязнения воздуха Улаанбаатара

CA-NEWS (MNG) - В четверг, 3 января, временно исполняющий обязанности мэра столицы Монголии Ж.Батбаясгалан и заместитель постоянного представителя ЖАИКА в Монголии Эрико Тамура подписали меморандум о сотрудничестве по реализации третьего этапа проекта по укреплению потенциала контроля загрязнения воздуха в Улаанбаатаре, передает Montsame.

В соответствии с меморандумом, подписанным между правительством Монголии и японским агентством международного сотрудничества (ЖАИКА), в 2009-2017 годах были реализованы первый и второй этапы данного проекта.

В рамках продолжения реализации третьего этапа проекта запланировано производство и поставка топливных брикетов для жителей, которые проживают в юрточных районах столицы. Кроме того, будет проведено измерение качества воздуха в тех районах, куда поставлялись брикеты, а затем полученные результаты будут сравниваться с данными предыдущих измерений.