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  4 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Караганде посетители ресторана в новогоднюю ночь устроили поножовщину, один клиент скончался

CA-NEWS (KZ) - В ресторане «Древний Рим» города Караганды в ночь на 1 января произошел конфликт между клиентами заведения на почве ссоры после употребления спиртных напитков.

По данным прокуратуры области, в результате четверо мужчин получили ножевые ранения, один от полученных травм скончался.

В этот же день орган уголовного преследования возбудил уголовные дела по статьям 99 (убийство) и 293 (хулиганство) Уголовного кодекса Казахстана.

Установлены подозреваемые, трое из них задержаны, один объявлен в розыск.

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