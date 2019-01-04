В Караганде посетители ресторана в новогоднюю ночь устроили поножовщину, один клиент скончался

CA-NEWS (KZ) - В ресторане «Древний Рим» города Караганды в ночь на 1 января произошел конфликт между клиентами заведения на почве ссоры после употребления спиртных напитков.

По данным прокуратуры области, в результате четверо мужчин получили ножевые ранения, один от полученных травм скончался.

В этот же день орган уголовного преследования возбудил уголовные дела по статьям 99 (убийство) и 293 (хулиганство) Уголовного кодекса Казахстана.

Установлены подозреваемые, трое из них задержаны, один объявлен в розыск.