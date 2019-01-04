В Узбекистане предложили отменить доверенность на управление имуществом для родственников
- Узбекистан, общество
- 14:43, 04 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане доверенность на управление и распоряжение имуществом для родственников предлагают отменить. Соответствующее предложение опубликовано в проекте государственной программы на 2019 год, сообщает uznews.
Согласно проекту госпрограммы, планируется отменить необходимость оформления доверенности для близких родственников на право управления и распоряжения имуществом.
Соответствующий документ поручено разработать до 10 ноября 2019 года.
Напомним, в октябре 2018 года на портале «Менинг фикрим» (Моё мнение) была размещена онлайн-петиция, предлагающая отменить требование доверенности на управление автомобилем для близких родственников. Петиция набрала уже более 13 тысяч голосов.
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