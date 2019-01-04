В Узбекистане предложили отменить доверенность на управление имуществом для родственников

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане доверенность на управление и распоряжение имуществом для родственников предлагают отменить. Соответствующее предложение опубликовано в проекте государственной программы на 2019 год, сообщает uznews.

Согласно проекту госпрограммы, планируется отменить необходимость оформления доверенности для близких родственников на право управления и распоряжения имуществом.

Соответствующий документ поручено разработать до 10 ноября 2019 года.

Напомним, в октябре 2018 года на портале «Менинг фикрим» (Моё мнение) была размещена онлайн-петиция, предлагающая отменить требование доверенности на управление автомобилем для близких родственников. Петиция набрала уже более 13 тысяч голосов.