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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Казахстана переговорил с коллегами из Узбекистана и Таджикистана

CA-NEWS (KZ) - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым по инициативе узбекской стороны.

Как сообщает пресс-служба МИД, главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также подготовительную работу ко второй Рабочей (консультативной) встрече глав государств Центральной Азии.

Узбекская сторона поблагодарила казахстанскую сторону за содействие в проведении Года Узбекистана в Казахстане. При этом глава МИД РУ заверил о готовности оказать необходимую помощь в проведении мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане в 2019 году.

А.Камилов поздравил Б.Атамкулова с назначением на новую должность и пригласил посетить Ташкент с официальным визитом в любое время.

Глава МИД также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Собеседники обсудили состояние и перспективы казахстанско-таджикских отношений, а также вопросы, связанные с проведением пятого Саммита СВМДА в Таджикистане.

Глава МИД Таджикистана поздравил Б.Атамкулова с назначением на должность и пожелал ему успехов на высоком посту.

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