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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан начинает переговоры с Казахстаном по импорту бензина

CA-NEWS (UZ) - Казахстан приступает к предварительным переговорам с "Узбекнефтегазом" о поставках бензина с казахстанских НПЗ в Узбекистан, сообщил вчера Интерфакс со ссылкой на министра энергетики РК Каната Бозумбаева, передает Atameken Business.

На вопрос об экспортном потенциале казахстанского бензина, министр отметил, что Казахстан интересуют рынки Узбекистана, Афганистана и Таджикистана.

Для недопущения затоваривания рынка после модернизации трёх НПЗ республики, в прошлом году анансировано намерение Казахстана начать экспорт бензина.

В октябре Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе. Поправки касались снятия эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ.

В декабре Канат Бозумбаев сообщил о возможном экспорте казахстанского бензина в Кыргызстан с февраля 2019 года. На очереди - Узбекистан.

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