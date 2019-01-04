Разведкой полезных ископаемых в Узбекистане займется Турция

- Узбекистан, экономика
- 17:51, 04 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан станет второй, после Судана, страной, где Турция займется разведкой полезных ископаемых, передает Народное слово.
Займется этим дочерняя компания Главного управления минеральных исследований и разведки Турции (MTA).
Турция собирается подписать окончательное соглашение о разведке месторождений металлических полезных ископаемых в Узбекистане, передает Daily Sabah с ссылкой на заместителя министра энергетики и природных ресурсов страны Митхата Канзиза.
«Мы собираемся подписать окончательное соглашение [с Узбекистаном].
Оно будет включать участок площадью 700 км и две лицензии», — пояснил он.
Компания проведет трехлетние исследования, после чего начнет коммерческую деятельность на двух лицензионных участках, площадь которых составляет 325 кв. км.
Деятельность в этих странах может быть завершена либо в рамках государственно-частных партнерств, либо в рамках государственных мероприятий.