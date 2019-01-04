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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Разведкой полезных ископаемых в Узбекистане займется Турция

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан станет второй, после Судана, страной, где Турция займется разведкой полезных ископаемых, передает Народное слово.

Займется этим дочерняя компания Главного управления минеральных исследований и разведки Турции (MTA).

Турция собирается подписать окончательное соглашение о разведке месторождений металлических полезных ископаемых в Узбекистане, передает Daily Sabah с ссылкой на заместителя министра энергетики и природных ресурсов страны Митхата Канзиза.

«Мы собираемся подписать окончательное соглашение [с Узбекистаном].

Оно будет включать участок площадью 700 км и две лицензии», — пояснил он.

Компания проведет трехлетние исследования, после чего начнет коммерческую деятельность на двух лицензионных участках, площадь которых составляет 325 кв. км.

Деятельность в этих странах может быть завершена либо в рамках государственно-частных партнерств, либо в рамках государственных мероприятий.

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