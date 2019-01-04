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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан получил право готовить миротворцев стран-членов ООН

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский учебный центр «Партнерство во имя мира» (КАЗЦЕНТ) получил от Организации Объединенных Наций сертификаты и право подготовки миротворцев со всего мира для участия в международных миротворческих операциях.

По данным Министерства иностранных дел РК, документы о признании соответствия стандартам ООН миротворческих курсов «Защита гражданского населения» и «Штабные офицеры ООН», разработанных казахстанскими инструкторами и проводимыми на базе КАЗЦЕНТа, подписал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа.

Сертификации курсов предшествовало изучение методики подготовки миротворцев в Казахстане, а также визит в Алматы в декабре 2018 года представителя Департамента ООН по операциям по поддержанию мира Саида Тафида, который провел проверку материально-технической базы КАЗЦЕНТа, уровня подготовки инструкторов и оценил содержание и соответствие учебных программ стандартам ООН.

КАЗЦЕНТ является единственным в регионе членом Международной ассоциации центров миротворческой подготовки.

Курсы КАЗЦЕНТа проводятся для подготовки миротворцев к работе в штабах в миссиях ООН. Частью подготовки является ознакомление с основами, принципами и задачами миротворческой деятельности. Также внимание при подготовке миротворцев уделяется вопросам защиты гражданского населения, разъяснению порядка и особенностей операций ООН по поддержанию мира. Многие выпускники КАЗЦЕНТа занимали впоследствии руководящие должности в миротворческих миссиях, в том числе становились командирами баз миротворцев в Миссии ООН по проведению референдума в отношении Западной Сахары, начальниками учебного отдела штаба этой миссии, отмечает МИД.

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