РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркестане начато строительство автовокзала за $5 млн

CA-NEWS (KZ) - В Туркестане в канун Нового года состоялась церемония закладки фундамента нового автовокзала.

По данным акимата Туркестанской области, вокзал расположится на территории площадью 3 га, он рассчитан на отправку и прием около 600 автобусов в сутки и сможет обслужить до 10 тысяч пассажиров.

Приняв участие в торжественной церемонии, глава региона Жансеита Туймебаева поздравил жителей области с этим событием.

«Сегодня мы стали свидетелями еще одного приятного события. В священном городе заложен фундамент нового автовокзала. Новый современный автовокзал возведут в целях оптимизации транспортных потоков и улучшения экологической обстановки города. Площадь здания составит 2880 квадратных метров. Здесь предусмотрены зал ожидания, билетные кассы, пункт медицинского освидетельствования водителей, диспетчерский пункт, комната матери и ребенка. Кроме того, в соответствии с проектом, на территории нового автовокзала расположатся автостоянка, перрон, помещения технического осмотра и надзора за автобусами. После завершения строительства автовокзала новой работой будут обеспечены около 50 человек», - сказал он.

Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 875 млн тенге ($4,9 млн). Строительство вокзала планируется завершить до конца 2019 года.

print
  • В Казахстане переименованы город и 2 района
  • Кто может получить гражданство Казахстана в упрощенном порядке?
  • На двух улицах Алматы и ВОАД будет снижена средняя скорость транспорта
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×