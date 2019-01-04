В Туркестане начато строительство автовокзала за $5 млн

CA-NEWS (KZ) - В Туркестане в канун Нового года состоялась церемония закладки фундамента нового автовокзала.

По данным акимата Туркестанской области, вокзал расположится на территории площадью 3 га, он рассчитан на отправку и прием около 600 автобусов в сутки и сможет обслужить до 10 тысяч пассажиров.

Приняв участие в торжественной церемонии, глава региона Жансеита Туймебаева поздравил жителей области с этим событием.

«Сегодня мы стали свидетелями еще одного приятного события. В священном городе заложен фундамент нового автовокзала. Новый современный автовокзал возведут в целях оптимизации транспортных потоков и улучшения экологической обстановки города. Площадь здания составит 2880 квадратных метров. Здесь предусмотрены зал ожидания, билетные кассы, пункт медицинского освидетельствования водителей, диспетчерский пункт, комната матери и ребенка. Кроме того, в соответствии с проектом, на территории нового автовокзала расположатся автостоянка, перрон, помещения технического осмотра и надзора за автобусами. После завершения строительства автовокзала новой работой будут обеспечены около 50 человек», - сказал он.

Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 875 млн тенге ($4,9 млн). Строительство вокзала планируется завершить до конца 2019 года.