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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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135 чиновников были уволены в Казахстане в 2018 году за коррупцию

CA-NEWS (KZ) - 135 чиновников были уволены в Казахстане в 2018 году за коррупцию.

По данным Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции, за прошедший год в государственные органы и организации внесено 2053 представления об устранении причин и условий коррупции, в том числе в органы внутренних дел – 862, акиматы – 584, подразделения государственных доходов – 99, Министерства здравоохранения – 30, сельского хозяйства – 33 и др.

По результатам их рассмотрения к различной дисциплинарной ответственности привлечены 1211 должностных лиц, в том числе уволены из государственной службы – 135, освобождены от занимаемой должности – 76, предупреждены о неполном служебном соответствии – 190, объявлен строгий выговор – 281 и др.

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