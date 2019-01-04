В Кызылорде появится мусоросортировочный комплекс

CA-NEWS (KZ) - В Кызылорде построят комплекс по сортировке твердых бытовых отходов.

По данным пресс-службы акимата области, в регионе работа по переработке ТБО ведется по трем направлениям: сбор, сортировка и переработка отходов.

«На сегодняшний день выделены 145 земельных участков для строительства полигонов для сбора промышленных и бытовых отходов в населенных пунктах области. В Казалинском и Кармакшинском районах полигоны были построены в 2013-2015 годы, подготовлены проекты строительства полигонов в Аральском и Сырдарьинском районах. Сейчас ведется работа в остальных районах», - сообщил руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Болат Бисенбаев.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года в Казахстане запрещается захоронение огнеопасных отходов, пластмассовых и полиэтиленовых отходов, ртутьсодержащих ламп и приборов, стеклобоя и лома цветных и черных металлов. В связи с этим до конца года планируется строительство сортировочного комплекса для раздельного сбора и утилизации опасных отходов.

«Нынешний полигон для сбора отходов в Кызылорде используется уже на протяжении более 20 лет и сейчас переполнен, в текущем году планируется начать строительство сортировочного комплекса, сейчас объявлен конкурс на реализацию данного проекта в рамках государственно-частного партнерства», - добавил Б.Бисенбаев.