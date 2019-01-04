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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На двух улицах Алматы и ВОАД будет снижена средняя скорость транспорта

CA-NEWS (KZ) - На улицах Аль-Фараби, Саина Алматы и Восточной объездной автомобильной дороге с 15 января средняя скорость движения транспорта будет снижена с 80 до 60 км/ч.

По данным Департамента полиции города, снижение скоростного режима в Нью-Йорке, Лондоне и других мировых мегаполисах сделало дороги в этих городах одними из самых безопасных как для пешеходов, так и для автомобилистов, спасло десятки жизней.

«В 2018 году в Алматы было зарегистрировано 4203 дорожно-транспортных происшествия, большая часть из которых приходится на участки со скоростным режимом от 60 до 80 км/ч, что составляет 12 аварий ежедневно. В результате ДТП с января 2018 года в Алматы погиб 121 человек. То есть каждые три дня на дорогах Алматы погибает 1 человек. Такая статистика вынуждает принимать решительные меры по обеспечению безопасности на дорогах. Мировой опыт и многочисленные исследования экспертов подтверждают, что снижение средней скорости - один из самых эффективных и простых способов снизить смертность на дорогах. По данным ВОЗ, средняя скорость, увеличенная лишь на 5%, способствует росту ДТП с травматичным исходом на 10% и на 20% с летальным. К тому же, согласно анализу ряда экспертов, снижение скоростного режима с 80 до 60 км/ч на примере проспекта Аль-Фараби увеличит время в пути не более чем на 2 минуты. Если эти 2 минуты способны спасти хоть одну жизнь, значит, меры по снижению скорости более чем обоснованны», - прокомментировала официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

По ее словам, в целом в городе будет предпринят ряд других мер по успокоению трафика, в том числе создание островков безопасности на пешеходных переходах и сужение отдельных участков дорог вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений.

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