В Германии расследуют утечку личных данных политиков
- Азия и мир, политика
- 17:51, 04 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Правительство ФРГ озабочено утечкой личных данных политиков, все профильные ведомства занимаются расследованием. Об этом заявила 4 января на брифинге журналистам заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц, сообщает ТАСС.
"Правительство ФРГ серьезно относится к этому инциденту", - сказала она. По ее словам, утечка касается политиков "всех уровней - депутатов Европарламента, Бундестага, ландтагов (региональных парламентов), а также политиков коммунального уровня".
"Ведомства усиленно работают над тем, чтобы расследовать все обстоятельства", - отметила Фиц.
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