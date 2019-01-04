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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Германии расследуют утечку личных данных политиков

CA-NEWS (CA) - Правительство ФРГ озабочено утечкой личных данных политиков, все профильные ведомства занимаются расследованием. Об этом заявила 4 января на брифинге журналистам заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц, сообщает ТАСС.

"Правительство ФРГ серьезно относится к этому инциденту", - сказала она. По ее словам, утечка касается политиков "всех уровней - депутатов Европарламента, Бундестага, ландтагов (региональных парламентов), а также политиков коммунального уровня".

"Ведомства усиленно работают над тем, чтобы расследовать все обстоятельства", - отметила Фиц.

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