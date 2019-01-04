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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Таджикистана: Брат неформального лидера ГБАО задержан по обвинению в хулиганстве

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел подтвердило арест Тохира Мамадбокирова, брата одного из неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области Мамадбокира Мамадбокирова, передает Радио Озоди.

54-летний Тохир Мамадбокиров с 2014 года находился в розыске по обвинению в хулиганстве, сообщили Радио Озоди в пресс-центре правоохранительного ведомства страны.
"Грубил и оскорблял сотрудников милиции"

По информации МВД, Тохир Мамадбокиров был задержан после того, как не подчинился законным требованиям сотрудников милиции, грубил и оскорблял их. «Он ездил по городу на автомашине Мерседес с тонированными стеклами. После инцидента он был задержан. Его машина отправлена на штрафстоянку», - сообщили в пресс-центре МВД 4 января.

В правоохранительном ведомстве подтвердили, что у здание УМВД по городу Хорогу собрались родственники и друзья Тохира Мамадбокирова и требуют его освобождения. «Задержанный не выйдет на свободу до тех пор, пока не ответит перед законом», - подчеркнули в МВД РТ.

Вечером 3 января источник в Хороге сообщил, что Тохир Мамадбокиров арестован за неподчинение требованиям сотрудников милиции.

Задержанный, по информации источника, работает сторожем в одной из больниц административного центра ГБАО.

Напомним, в октябре 2018 года правоохранительные органы Таджикистана обвинили Тохира Мамадбокирова в том, что он препятствует работе постов ГАИ в Хороге. В видеосюжете было сказано, что Мамадбокирова и других нарушителей общественного порядка ждет строгое административное наказание.

Вечером 3 января несколько жителей Хорога собрались у поста милиции в квартале УПД и требуют освобождения Тохира Мамадбокирова.

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