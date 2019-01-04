В ходе рейда на улицах Душанбе задержали 20 несовершеннолетних подростков

CA-NEWS (TJ) - В ходе рейда в развлекательных центрах, интернет-кафе и салонах компьютерных игр по городу Душанбе сотрудниками милиции задержаны 20 несовершеннолетних подростков, сообщает Азия-Плюс.

Отмечается, что 10 из них задержаны за бродяжничество, 8 за игры в компьютерных клубах и двое за попрошайничество.

В отношении их родителей составлены протоколы и направлены в суд, им грозит штраф.

Также в отношении одного из владельцев интернет-кафе также был составлен протокол в соответствии со ст. 510 Кодекса административных правонарушений из-за документов.

Согласно закону РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», несовершеннолетним гражданам страны до 18-летнего возраста включительно строго запрещается с 18:00 до 6:00 утра посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны.

За 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тыс. протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн сомони (более $135 тыс.)