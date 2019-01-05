Представитель Узбекистана стал генеральным секретарем ШОС

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова, вступившего в должность 1 января.

По данным пресс-службы главы государства, он отметил, что утверждение представителя республики на столь высокую и ответственную должность является историческим событием. Впервые руководителем международной организации становится гражданин Узбекистана.

В ходе встречи Ш.Мирзиеев дал высокую оценку деятельности ШОС, которая, по его словам, стала эффективной площадкой для открытого и конструктивного диалога, действенным механизмом многопланового взаимодействия, а также важным фактором безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии.

Он подчеркнул роль закрепленных в основополагающих документах ШОС принципов, которые предусматривают взаимное уважение суверенитета, независимости, территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ, невмешательства во внутренние дела, равенство, взаимное доверие и выгода, учет интересов друг друга и другие.

Президент подчеркнул растущий интерес зарубежных стран и международных структур к налаживанию партнерских отношений с Организацией и обратил внимание на незадействованный потенциал сотрудничества в рамках ШОС.

В качестве приоритетов дальнейшего развития взаимодействия отмечены такие направления, как обеспечение безопасности, развитие взаимодействия в сферах торговли, экономики, инвестиций, транспортных коммуникаций, туризма, сельского хозяйства и межрегионального сотрудничества.

В завершение встречи глава республики пожелал В.Норову успехов и плодотворной деятельности на посту генсека ШОС.