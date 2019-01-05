В Казахстане в 1,5 раза повысился размер минимальной зарплаты

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 1 января в 1,5 раза повысился размер минимальной заработной платы, установление ее размеров не будет привязано к величине прожиточного минимума.

По данным акимата Астаны, с нового года МЗП составит 42500 тенге ($112,4). Повышение напрямую коснулось 1 млн 300 тыс. человек, которые работают на предприятиях различных форм собственности и охватило 275 тыс. работников бюджетных организаций, зарплата выросла в среднем на 35%. В результате повышения МЗП располагаемый доход более 6 млн наемных работников вырастет до 15 тыс. тенге ($40) в год только за счет увеличения объема освобождаемого от налога дохода.

Учитывая, что за МЗП сохраняется роль минимального стандарта оплаты труда работника, для более 1 млн казахстанцев с низким уровнем оплаты труда рост заработных плат достигнет 50% к уровню 2018 года.

Для стимулирования работников первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) с 1 января поэтапно увеличивается заработная плата на 20% участковым медработникам, внедряющим новые подходы управления заболеваниями. Так, с этого года внедряется сдельная оплата труда врачей общей практики, профильных специалистов с поэтапным повышением тарифов на их услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Также с января размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования для всех состоявшихся получателей повышены на 5% в соответствии с уровнем индексации аналогичных выплат из республиканского бюджета. Это касается порядка 88,3 тыс. получателей социальных выплат на случай утраты трудоспособности и 50,1 тыс. получателей социальных выплат, потерявших кормильца. Таким образом, средний размер социальных выплат на случай утраты трудоспособности повысился с 15,9 тыс. тенге до 16,6 тыс. тенге ($42-44), средний размер социальных выплат на случай потери кормильца с 20,6 тыс. тенге до 21,7 тыс. тенге ($54,5-57,5).

Кроме того, минимальная солидарная пенсия с 1 января 2019 года составляет 36108 тенге ($95,5), минимальная базовая пенсия – 16037 тенге ($42,5). Таким образом, для граждан, ушедших на заслуженный отдых до внедрения обязательных пенсионных отчислений, минимальная пенсия с 1 января составляет 52145 тенге ($138). С увеличением прожиточного минимума изменился минимальный размер пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, равный 54% от прожиточного минимума. Минимальный размер пенсионных выплат из ЕНПФ в 2019 году – 16037 тенге. Сложив между собой минимальные солидарный, базовый и накопительный компоненты, получается минимальный совокупный размер пенсионных выплат, равный 68182 тенге ($180). Такую минимальную пенсию с этого года начнут получать граждане, имеющие право на выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов.