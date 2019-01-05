В Туркменистане намерены нарастить производство шелка

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане намерены нарастить производство коконов. Об этом на заседании кабинета министров сообщил вице-премьер-министр М.Чакыев.

По его словам, в целях дальнейшего укрепления сырьевой базы отрасли шелководства акционерное общество «Türkmenýüpek» Министерства текстильной промышленности ведет работу по наращиванию объемов урожая коконов.

Замглавы кабмина отметил широкие перспективы по обеспечению шелководческих предприятий страны сырьем и реализации на внутреннем и внешнем рынках готовой продукции.

Он предложил в нынешнем году установить план по производству коконов в объеме 2030 тонн, в том числе по Ахалскому велаяту – 155 тонн, Балканскому – 25 тонн, Дашогузскому – 485 тонн, Лебапскому – 960 тонн и Марыйскому – 405 тонн.

В настоящее время «Türkmenýüpek» заготавливает грен гусениц шелкопряда, добавил М.Чакыев.

Резюмируя отчет, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что высокое качество отечественной шелковой пряжи позволило ей стать конкурентоспособной продукцией на мировом рынке, наращивается ассортимент и объемы производства, в том числе за счет выпуска новых видов готовых изделий. Он поручил уделять внимание развитию кормовой базы шелководства.