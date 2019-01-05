РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Автострахование подорожало в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане на 10% повысилась стоимость обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Согласно постановлению правительства, предельный уровень страховой суммы установлен в размере 150 кратного показателя для расчетов – 8250 сомони ($1318). Физические лица из этой суммы должны платить 1,7% (140,25 сомони ($22)) для страхования своего автомобиля, а юридические лица – 3,3% (272,25 сомони ($43,5)).

Ранее физические лица платили за страховку своей машины 127,50 сомони ($20,4), а юридические лица – 247,50 сомони ($39,5).

print
  • На двух улицах Алматы и ВОАД будет снижена средняя скорость транспорта
  • В Узбекистане в 2018 году открыто 13 новых мечетей
  • Разведкой полезных ископаемых в Узбекистане займется Турция
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×