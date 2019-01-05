Автострахование подорожало в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане на 10% повысилась стоимость обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Согласно постановлению правительства, предельный уровень страховой суммы установлен в размере 150 кратного показателя для расчетов – 8250 сомони ($1318). Физические лица из этой суммы должны платить 1,7% (140,25 сомони ($22)) для страхования своего автомобиля, а юридические лица – 3,3% (272,25 сомони ($43,5)).

Ранее физические лица платили за страховку своей машины 127,50 сомони ($20,4), а юридические лица – 247,50 сомони ($39,5).