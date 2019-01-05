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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Доход Порошенко за год вырос в 82 раза

CA-NEWS (CA) - Задекларированный доход президента Украины Петра Порошенко за 2018 год вырос в 82 раза. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Единый реестр деклараций Украины.

По данным издания, наибольший доход глава государства получил от компании Rothschild Trust Schweiz AG, которой была передана доля принадлежащей Порошенко кондитерской корпорации «Рошен». Доход от этого источника в 2018 году составил 1,1 миллиарда гривен ($41,1 млн).

Кроме того, президент Украины задекларировал 181 миллион гривен ($6,8 млн) дивидендов от компании «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», 28,8 миллиона гривен ($1,07 млн) доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 13,7 миллиона гривен ($512 тыс.) процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке и 0,8 миллиона гривен ($30 тыс.) дохода от продажи недвижимости.

Таким образом, суммарно задекларированный с начала 2018 года доход П.Порошенко составил более 1,3 миллиарда гривен ($49,512 млн). Эта сумма в 82 раза превышает прошлогодний его задекларированный доход, который составил 16,3 миллиона гривен ($609 тыс.).

Однако издание отмечает, что речь идет о сравнении задекларированных главой государства доходов, а не его прибыли.

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