В Армении задержана россиянка, разыскиваемая Таджикистаном
- Таджикистан, общество
- 11:31, 05 января 2019
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CA-NEWS (TJ) - Гражданка России, объявленная в розыск правоохранительными органами Таджикистана по обвинению в торговле людьми, задержана в Ереване, сообщили в полиции Армении.
«3 января благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками линейного отдела полиции ереванского аэропорта «Звартноц», в отдел была доставлена 20-летняя гражданка РФ Тахмина С., объявленная с 1 сентября 2018 года в розыск правоохранительными органами Таджикистана по обвинению в торговле людьми», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что россиянка прибыла в Армению рейсом «Москва—Ереван». Об обнаружении обвиняемой оповещен инициатор розыска.
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