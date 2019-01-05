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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Армении задержана россиянка, разыскиваемая Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) - Гражданка России, объявленная в розыск правоохранительными органами Таджикистана по обвинению в торговле людьми, задержана в Ереване, сообщили в полиции Армении.

«3 января благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками линейного отдела полиции ереванского аэропорта «Звартноц», в отдел была доставлена 20-летняя гражданка РФ Тахмина С., объявленная с 1 сентября 2018 года в розыск правоохранительными органами Таджикистана по обвинению в торговле людьми», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что россиянка прибыла в Армению рейсом «Москва—Ереван». Об обнаружении обвиняемой оповещен инициатор розыска.

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