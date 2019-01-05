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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде построят водоочистные сооружения

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде планируют построить водоочистные сооружения. Об этом на заседании кабинета министров Туркменистана сообщил вице-премьер-министр Д.Амангелдиев.

По его словам, на сегодняшний день в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята функционируют 4 завода питьевой воды и водоочистительных установок. Для дальнейшего бесперебойного обеспечения жителей столицы чистой питьевой водой предполагается строительство водоочистных сооружений на территории Багтыярлыкского этрапа города Ашхабада и в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята.

Подчеркнув значимость градостроительной программы, президент республики Гурбангулы Бердымухамедов заострил внимание на важности соблюдения основных критериев строительства – удобства для людей, обеспечения надежности и прочности всех возводимых инфраструктурных объектов.

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