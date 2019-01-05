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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минздрав Узбекистана начал борьбу с коррупцией в роддомах

CA-NEWS (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана намерено избавиться от коррупции в своей системе. Основной упор будет делаться на наиболее проблемные участки – родильные комплексы, где чаще всего фиксируются случаи вымогательства.

По данным ведомства, с 1 апреля 2019 года заработные платы медиков и фармацевтов вырастут в 1,15 раза. Создан Фонд развития и материального стимулирования работников органов управления здравоохранением.

Однако, помимо поощрений, предусмотрена и система предупреждения случаев вымогательства. В родильных комплексах установлены «Ящики мнений» для анонимного опроса пациентов. Комнаты провода рожениц и младенцев оснащены видеокамерами.

Для противодействия коррупции во всех родильных учреждениях страны созданы Советы наставников, в которые вошли работники, пользующиеся авторитетом среди коллег.

В октябре прошлого года в 17 родильных и гинекологических учреждениях Ташкента был проведен мониторинг, в котором участвовали работники Генеральной прокуратуры. По результатам проверки от должности были отстранены 22 медработника, к которым применены также дисциплинарные меры.

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