Бердымухамедов поручил искать новые зарубежные каналы сбыта излишка произведенных в Туркменистане товаров

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил искать «новые зарубежные каналы сбыта излишка произведенных в стране продовольственных товаров». Об этом он сказал на заседании кабинета министров.

По данным государственного информационного агентства, его заместитель Ч.Гылыджов доложил о деятельности межотраслевой комиссии по наращиванию продовольственного снабжения населения и регулированию экспорта продуктов питания, а также наращивании производственных мощностей курируемых государственных и частных структур, в том числе в области импортозамещения.

По его словам, импорт продовольственной продукции в целом снизился на 27,5%: мяса и колбасных изделий на 39,7%, рыбных - на 33,9%, молочных — 59,5%, кондитерских — 48,5%, макаронных — 41,9%, соков и безалкогольных напитков — 94,1%.

Наряду с этим, изучен покупательский спрос на ряд товаров, ввозимых из-за рубежа, проведена работа по их систематической закупке. В настоящее время членами Союза промышленников и предпринимателей ведется строительство животноводческих комплексов, предприятий по производству подсолнечного масла, сахара, мяса птицы, яиц, комбикормов и др. Растут объемы экспортных поставок производимой ими продовольственной продукции, сказал вице-премьер-министр.

Резюмируя отчет, туркменский лидер отметил возрастающую роль предпринимательства в сфере импортозамещения и повышения экспортного потенциала страны, подчеркнув важность поддержки инвестпроектов, реализуемых в области агропромышленного комплекса и насыщения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией. Глава государства также дал поручения по активизации внешнеторговых связей и поиску новых зарубежных каналов сбыта излишка произведенных в стране продовольственных товаров.

Вместе с тем, местные неправительственные СМИ сообщают о дефиците товаров в стране и очередях за хлебом и мукой.