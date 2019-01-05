77-летний английский лорд женился на молодой узбечке

CA-NEWS (CA) - 77-летний английский лорд, мультимиллионер женился на узбечке, которая моложе него на 45 лет.

По данным Daily Mail, Мохамед Илтаф Шейх и Гули Мурадова поженились в декабре 2018 года в Лондоне. Познакомились они 5 лет назад в кафе, где она работала официанткой.

Несмотря на то, что Мурадова вернулась в Узбекистан, лорд Шейх последовал за ней и просил руки.

Свадьба состоялась в пятизвездочном отеле Grosvenor House на Парк-лейн. Ради этого брака англичанин развелся со своей первой женой, с которой прожил 25 лет. У них есть дочь Зарина, которая на 15 лет старше невесты.

На своей странице в социальных сетях Мурадова называет себя «миссис Гули Шейх» и заявляет: «Леди Гули счастлива в браке с лордом Мухаммедом Шейхом, и у нее прекрасные и доверительные отношения с мужем».

Пара уже посетила несколько официальных мероприятий в иностранных посольствах в Лондоне.

Отмечается, что лорд родился в Кении и вырос в Уганде.