РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
77-летний английский лорд женился на молодой узбечке

CA-NEWS (CA) - 77-летний английский лорд, мультимиллионер женился на узбечке, которая моложе него на 45 лет.

По данным Daily Mail, Мохамед Илтаф Шейх и Гули Мурадова поженились в декабре 2018 года в Лондоне. Познакомились они 5 лет назад в кафе, где она работала официанткой.

Несмотря на то, что Мурадова вернулась в Узбекистан, лорд Шейх последовал за ней и просил руки.

Свадьба состоялась в пятизвездочном отеле Grosvenor House на Парк-лейн. Ради этого брака англичанин развелся со своей первой женой, с которой прожил 25 лет. У них есть дочь Зарина, которая на 15 лет старше невесты.

На своей странице в социальных сетях Мурадова называет себя «миссис Гули Шейх» и заявляет: «Леди Гули счастлива в браке с лордом Мухаммедом Шейхом, и у нее прекрасные и доверительные отношения с мужем».

Пара уже посетила несколько официальных мероприятий в иностранных посольствах в Лондоне.

Отмечается, что лорд родился в Кении и вырос в Уганде.

print
  • 135 чиновников были уволены в Казахстане в 2018 году за коррупцию
  • Падение акций компании Apple дестабилизировало фондовые рынки
  • Генпрокуратура Узбекистана подтвердила смерть охранника зоопарка, растерзанного львом
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×