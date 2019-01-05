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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде состоится встреча глав МИД Диалога «Центральная Азия — Индия»

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде 12-13 января состоится встреча министров иностранных дел стран Диалога «Центральная Азия — Индия». Об этом на заседании кабинета министров Туркменистана сообщил глава МИД Рашид Мередов.

По его словам, задачей структуры является создание новых возможностей для расширения сотрудничества между странами с учетом современных политических и экономических тенденций и на базе дружественных связей, общности традиций, историко-культурных и духовных ценностей.

В рамках диалога планируется рассмотрение вопросов дальнейшего развития контактов в политико-дипломатической, торгово-экономической, научно-технологической областях, а также в образовательной и культурной сферах. С этой целью делегация Туркменистана намерена выдвинуть предложение о приглашении Афганистана к участию в деятельности данной организации.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что укрепление многостороннего сотрудничества в рамках данной структуры имеет особое значение в плане выхода Центрально-Азиатских стран к Индийскому океану. По его мнению, взаимодействие в рамках Диалога призвано содействовать дальнейшему расширению продуктивных контактов и налаживанию прочных связей в различных сферах между государствами региона.

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