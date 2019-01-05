Астролог предсказал возможный переворот в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Астролог Павел Глоба не исключает вероятность переворота в Туркменистане в 2019 году. Об этом он сказал в интервью изданию «Мир новостей», делая прогноз на новый год.

По его словам, в годы Свиньи очень часто происходят внезапные государственные перевороты. Особенно это касается тех стран, где коррумпированные правители оторвались от реальности и почивают на лаврах.

«Вот их в конце года Свиньи - начале года Крысы, скажем так, могут попросить уйти. Если говорить о символическом «кровавом поясе» - от Турции до Китая, - подобные события возможны там, где долго существуют несменяемые и совершенно негибкие режимы. Туркменистан, например, входит в данную группу риска. Хотя в 2019 году это будет происходить еще в достаточно мягкой форме. В основном все будет крутиться вокруг финансовой сферы. Люди болезненно будут реагировать на повышение цен, на налоги, на непопулярные реформы. На все, что касается битья по карману», - отметил астролог.