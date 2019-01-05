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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан планирует увеличить объем ВВП в 2,5 раза

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан планирует увеличить объем валового внутреннего продукта в 2,6 раза в ближайшие 11 лет. Республика планирует довести его размер до 207,7 млрд сомони к 2030 году. Такие планы предусмотрены в Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года, сообщает «Авеста».

По данным издания, на текущий год ВВП республики запланирован в размере 78,2 млрд сомони ($8,2 млрд). Основной упор делается на обеспечение диверсификации экономики, в том числе на увеличение производства электроэнергии и промышленных товаров.

Отмечается, что при полной реализации Национальной стратегии развития страны, то есть до 2030 года, объем производства электроэнергии увеличится с нынешних 18 млрд кВт/ч до 45 млрд кВт/ч.

Именно достижение энергетической независимости станет толчком для развития других отраслей, особенно промышленного сектора, считают разработчики документа.

Достижение энергетической независимости связывают в том числе с реализацией проекта строительства Рогунской гидроэлектростанции. После полного ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС объем выработки электроэнергии в стране достигнет с нынешних 18 млрд кВт/ч в год до 31 млрд кВт/ч ежегодно без учета ввода новых энергетических мощностей.

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