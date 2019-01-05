Китай создал собственную версию «Матери всех бомб»

CA-NEWS (CA) - Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые продемонстрировала новый тип массивной авиационной бомбы, которую назвала китайской версией «Матери всех бомб», сообщает Global Times.

По данным издания, бомба была сброшена бомбардировщиком H-6K и вызвала гигантский взрыв.

Компания отмечает, что это самая мощная неядерная бомба в Китае.

Судя по видео и размеру бомбового отсека H-6K, эта бомба имеет длину 5-6 метров, сообщил газете военный аналитик из Пекина Донгсу Вэй.

«Мощный взрыв может легко и полностью уничтожить укрепленные наземные цели, такие как усиленные здания, бастионы и оборонительные укрытия. Он также может быть использован для расчистки посадочной зоны для высадки десанта, если область покрыта препятствиями, такими как леса», - сказал он.

США владеют аналогичным оружием, Massive Ordnance Air Blast (MOAB), которое было впервые названо «Матерью всех бомб» из-за его аббревиатуры и силы.

По данным Вэй, китайская бомба меньше и легче, чем американская, что позволяет разместить ее на бомбардировщике H-6K. Американская же бомба настолько велика, что ее нужно нести большим транспортным самолетом, а не бомбардировщиком, который может летать быстрее и лучше прицеливаться.

В ответ на американское оружие Россия разработала «отца всех бомб», который использует газ для создания огромного огненного шара, а не ударной волны.