Парни, подозреваемые в убийстве в ходе поножовщины в новогоднюю ночь в Караганде, арестованы

CA-NEWS (KZ) - Парни, подозреваемые в убийстве в ходе поножовщины в новогоднюю ночь в Караганде, арестованы на 2 месяца.

По данным пресс-службы Карагандинского областного суда, постановлениями Специализированного следственного суда Караганды в отношении подозреваемых С.Малхасян, Т.Малхасян и К.Надырбекова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Четвертый подозреваемый Н.Гурурян скрылся от органов досудебного расследования. Он объявлен в розыск. В отношении него также заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Прокурор Карагандинской области М.Сексембаев опроверг информацию о конфликте на межнациональной почве.