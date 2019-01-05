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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парни, подозреваемые в убийстве в ходе поножовщины в новогоднюю ночь в Караганде, арестованы
Предыстория: В Караганде посетители ресторана в новогоднюю ночь устроили поножовщину, один клиент скончался

CA-NEWS (KZ) - Парни, подозреваемые в убийстве в ходе поножовщины в новогоднюю ночь в Караганде, арестованы на 2 месяца.

По данным пресс-службы Карагандинского областного суда, постановлениями Специализированного следственного суда Караганды в отношении подозреваемых С.Малхасян, Т.Малхасян и К.Надырбекова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Четвертый подозреваемый Н.Гурурян скрылся от органов досудебного расследования. Он объявлен в розыск. В отношении него также заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Прокурор Карагандинской области М.Сексембаев опроверг информацию о конфликте на межнациональной почве.

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