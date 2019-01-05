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  5 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте начали оформлять загранпаспорта, в областях - с 7 января

CA-NEWS (UZ) - В 11 районах Ташкента с 4 января начали принимать документы на оформление заграничных паспортов, сообщил «Газете.uz» начальник столичного Управления миграции и оформления гражданства Кудрат Юлдашев.

«С 1 по 3 января мы установили необходимое оборудование, создали условия для граждан и обучили сотрудников. Сегодня первый день. Изначально мы ожидали, что пункты будут работать с пропускной способностью 180-200 человек на каждую установку сбора биометрических данных. Но, по последним данным, мы сможем принимать более 200 человек», - отметил он.

Начальник Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана Бадриддин Шорихсиев рассказал, что в пяти областях еще не завершена установка оборудования. Ожидается, что они будут готовы к приему заявителей с 7 января.

Издание отмечает, что заграничный паспорт должен оформляться Государственным центром персонализации в течение 10 рабочих дней. Срок действия документа для взрослых — 10 лет.

Стикер разрешительной записи для выезда за границу, выдаваемый на два года, отменяется. При наличии в паспорте стикера по нему можно выезжать за границу до окончания срока его действия.

Для получения загранпаспорта понадобится сдать анкету-заявление в двух экземплярах, заверенных по месту работы, учебы или органом самоуправления граждан, две фотографии 3,5×4,5 см, копию паспорта и справку из военкомата (для военнообязанных).

Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта установлена в размере 120% минимальной заработной платы (243276 сумов).

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