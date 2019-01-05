Тело новорожденной девочки нашли в канале в Фергане

CA-NEWS (UZ) - В канале Сох-Шахимардан на территории Алтыарыкского района Ферганской области обнаружено тело новорожденной девочки.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана, у нее нет телесных повреждений, однако пуповина перерезана нестандартным для медицины способом и без перевязывания. Длина пуповины составляет 3 см.

Судмедэкспертиза установила, что тело младенца находилось в воде примерно 10 дней. Для выяснения причин смерти и состояния ребенка до того, как он оказался в канале, назначена судебно-гистологическая экспертиза.

Сотрудники прокуратуры Алтыарыкского района, УВД, медицинских учреждений и органы самоуправления устанавливают личность девочки и ее матери.