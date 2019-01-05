В боулинге в Калифорнии произошла стрельба

CA-NEWS (CA) - Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Торранс, штат Калифорния, сообщает местная полиция.

«Сообщаем о стрельбе, есть раненые. Сотрудники департамента полиции Торранса находится на месте происшествия. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от этой области», - заявила полиция в Twitter.

По данным Los Angeles Times, стрельба произошла утром 5 января в местном боулинге.