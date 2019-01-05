В боулинге в Калифорнии произошла стрельба
- Азия и мир, происшествия
- 15:52, 05 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Торранс, штат Калифорния, сообщает местная полиция.
«Сообщаем о стрельбе, есть раненые. Сотрудники департамента полиции Торранса находится на месте происшествия. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от этой области», - заявила полиция в Twitter.
По данным Los Angeles Times, стрельба произошла утром 5 января в местном боулинге.
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