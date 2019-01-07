Правоохранительные органы Узбекистана отпустили задержанного гражданина Франции

CA-NEWS (UZ) - Правоохранительные органы Кашкадарьинской области Узбекистана отпустили 5 января гражданина Франции Рахмата Турона, задержанного 4 января в международном аэропорту Ташкента. В РОВД ему сообщили, что он был задержан по причине незаконного пересечения государственный границы в 2006 году, передает centralasian.org.



Как сообщил 5 января выходец из Узбекистана Рахмат Турон, несколько лет тому назад получивший гражданство Франции, после задержания в столичном аэропорту он был доставлен в РОВД города Мубарек в Кашкадарьинской области республики.

– В отделении милиции выяснилось, что в отношении меня было возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения госграницы в 2006 году. Тогда я выехал из Узбекистана в соседний Кыргызстан и оттуда уже улетел во Францию. Но сейчас уголовное дело закрыли, а меня самого отпустили, – сказал Рахмат Турон.

Напомним, что о задержании Рахмата Турона, известного в узбекском сегменте социальных сетей под именем Турабек Сано, стало известно 4 января. Его задержали в аэропорту Ташкента во время вылета в Париж.

Родственники Турона сообщили, что мужчина прилетел из Франции в Узбекистан десять дней назад.

Во время задержания в столичном аэропорту Рахмат Турон успел отправить родственникам голосовое сообщение со своего мобильного телефона, в котором сообщил, что его задержали сотрудники Службы государственной безопасности и передали представителям МВД Узбекистана.

– Просто произошло какое-то недоразумение, но сейчас все хорошо. Сейчас сами сотрудники правоохранительных органов пытаются помочь мне восстановить мой билет на самолет, чтобы я смог вылететь во Францию. Все оказалось намного лучше, чем я ожидал, – сказал Рахмат Турон.

31-летний уроженец Кашкадарьинской области Рахмат Турон был выведен из гражданства Узбекистана в 2015 году. После он получил гражданство Франции.

Рахмат Турон приехал в Узбекистан по туристической визе (с 23 декабря 2018 года по 23 января 2019 года), выданной консульством Узбекистана в Париже.