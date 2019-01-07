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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев 20-22 января посетит с рабочим визитом Германию

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит официальный визит в Германию 20-22 января.

Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Перед ожидающимся визитом Мирзиёева в Германию было объявлено, что граждане Германии могут посещать Узбекистан с 15 января без визы на срок до 30 дней.

Об этом 3 января сообщил Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана.

По официальным данным, в 2018 году Узбекистан посетили 18 994 граждан Германии, в 2016 году - 4 889 человек и 7 207 человек в 2017 году.

По статистическим данным, по итогам 9 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 13% и составил 526 миллионов долларов.

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