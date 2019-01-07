С 15 марта Узбекистан начнёт выдавать иностранным туристам краткосрочные многократные визы

CA-NEWS (UZ) - С 15 марта текущего года иностранные туристы смогут воспользоваться системой выдачи многократных виз сроком до 30 дней.

С внедрением новой системы, иностранные туристы могут оплатив консульский сбор в размере 35,50 долларов США смогут получить 2-кратную или многократную электронную визу на срок до 30 дней.

Как известно, с 15 июля 2018 года в Узбекистане внедрена система выдачи электронной визы для туристов сроком на 30 дней.

Начиная с 1 февраля текущего года граждане 76 стран мира смогут путешествовать по Узбекистану, получив электронную визу сроком на 30 дней.