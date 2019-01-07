АБР предоставит $32 млн для улучшения здравоохранения в трех горных районах Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Правительство Республики Таджикистан и Азиатский банк развития (АБР) подписали грант в размере $32 млн. для оказания помощи Таджикистану в улучшении услуг здравоохранения в трех районах страны: Файзабад, Рашт и Шамсиддин Шохин, сообщает Авеста.



Грантовое соглашение подписали 31 декабря 2018г. министр финансов РТ Файзиддин Каххорзода и временно исполняющий обязанности директора АБР в Таджикистане г-н Раза Фаррух.

Здравоохранение в Таджикистане за последние несколько десятилетий улучшилось, но оно по-прежнему отстает от глобальных и региональных средних показателей здоровья матерей и детей.

Показатели детской смертности в стране составляют 20 неонатальных и 37 младенческих смертей на 1000 живорождений по сравнению с целевым показателем для целей устойчивого развития в 12 неонатальных и 25 младенческих смертей на 1000 живорождений.

Коэффициент материнской смертности также выше в Таджикистане, составившим 32 смерти на 100 000 живорождений в 2017 году, чем в других странах Центральной Азии, где в среднем 23 случая смерти на 100 000 живорождений.

Проект улучшения материнского и детского здоровья поможет решить основные проблемы сектора здравоохранения Таджикистана, такие как неадекватное финансирование, устарелая инфраструктура, нехватка квалифицированного медицинского персонала, особенно в сельской местности.

В рамках проекта будет модернизирована инфраструктура и оборудование в центральных районных больницах и сельских центрах здоровья, повышен уровень осведомленности и поведения относительно вопросов здоровья среди населения. Проект также поддержит усилия страны по созданию национальной системы управления оборудованием.

Общая стоимость проекта составляет $35,2 млн., при этом правительство Таджикистана предоставляет $3,2 млн. Ожидается, что проект будет завершен в 2025 году.