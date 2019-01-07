Министерство обороны Монголии дало отчет по 2018 году

CA-NEWS (MNG) - По словам министра обороны Монголии Н.Энхболда в 2018 году министерством обороны страны проделано множество работ, сообщает Монголия Сейчас.



Утверждены обновлённые правовые документы

На обсуждение ВГХ внесены обновлённая редакция первичного Закона Монголии “О защите периферии” и законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон “О мобилизации”, которые утверждены в прошлом году. Согласно Указа Президента Монголии утверждён документ “О военной доктрине Монголии”. Утверждено также множество различных порядков в оборонной сфере.

Участие монгольских войск в созидательных работах страны

Состав оборонной сферы Монголии принимал участие в созидательных работах по строительству автомагистрали, соединяющей сомон Алтанширээ с городом Сайншанд Восточно-Гобийского аймака. В сомоне Алтанширээ Восточно-Гобийского аймака будет построено нефтеперерабатывающее предприятие, в работе примет участие состав оборонной сферы.

Участие в сборе урожая

1219 военнослужащих участвовали в процессе сбора урожая на территории 18 сомонов четырёх аймаков, помогая более 40 компаниям и пяти частным предпринимателям.

Организован форум на тему “Безопасности окружающей среды в странах Северо-Восточной Азии”

Форум, в котором участвовали представители США, КНР, Республики Корея, Австралии, Японии и Новой Зеландии, организован впервые в Монголии. Участниками форума обсуждены около 20 основных докладов.

Расширены рамки международного сотрудничества

Состоялся официальный визит министра обороны РФ С.Шойгу в Монголию. Визит главы минобороны РФ прошёл после десятилетнего перерыва. В ходе визита подписана Долгосрочная программа монголо-российского военного сотрудничества и передана военная техника и оборудования на общую сумму в 13,4 млн. долларов на безвозмездной основе.

Высшие военные руководители иностранных государств посетили Монголию с визитом

20-21 октября 2018 года состоялся официальный визит министра обороны Федеративной Республики Германия Урсулы фон ден Ляйен. Также впервые прошёл официальный визит первого заместителя министра обороны Казахстана, начальника Генерального штаба Вооружённых сил, генерала-лейтенанта М.Ж.Майкеева в Монголию, что имело важное значение в выведении на новый этап военные отношения двух стран.

Успешно проведены международные совместные военные учения

3300 военнослужащих Монголии приняли активное участие в различных военных учениях, проведённых в Монголии и за рубежом, в том числе “В поисках хана”, “Сэлэнгэ”, “Решительное решение”, “Путь”, “Баланс мэджик”, “Посланник мира”, “Региональное сотрудничество” и т.д.