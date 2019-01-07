В Таджикистане ужесточен порядок предоставления свиданий с заключенными

CA-NEWS (TJ) - Пенитенциарное управление Таджикистана, вслед за бунтом в худжандской колонии, усилило контроль за исполнением закона и порядком в исправительных учреждениях страны, сообщает Радио Озоди.



Родственники некоторых осужденных сообщили, что получить разрешение на свидание теперь не так-то просто.

Жительница Душанбе Гулчехра регулярно посещала своего племянника в СИЗО №1. Два года назад тот был осужден за убийство к 10 годам лишения свободы. Родные племянника живут в отдаленном районе, поэтому женщина чаще других навещает осужденного родственника.

Однако две недели назад руководство колонии отклонило ее очередное прошение на свидание, сообщив, что разрешение на свидание получают лишь близкие родственники – родители, супруги, дети.

«Раньше было проще, проверяли паспорт, записывали моё имя, и я проходила на свидание. Сейчас уже второй раз пытаюсь увидеться с племянником, но говорят, что отныне тети и племянники не допускаются на свидание с осужденным родственником. Таковы новые правила», - говорит женщина.

По ее словам, вместе с ней разрешение на свидание не получил мужчина, пришедший навестить своего осужденного брата.

Тем временем, представители пенитенциарного управления страны отмечают, что в правилах свиданий осужденных с родственниками нет никаких изменений, и разрешение на встречу получают лишь близкие родственники.

Илхом Махмудов, заместитель начальника Главного управления исполнения уголовного наказания Минюста, сказал в беседе с Радио Озоди, что и ранее по правилам право на свидание получали лишь те, кто был указан в деле осужденного как близкий родственник.

«Требования закона не изменились. В соответствии с правилами, разрешение на свидание получают лишь близкие родственники осужденного, указанные в его личном деле», - отметил Махмудов.

Вместе с тем, некоторые правозащитники отмечают, что улучшения в деятельности исправительных учреждений налицо.

Адвокат Саодат Амиршоева говорит, что раньше ей приходилось простаивать по несколько часов, чтобы встретиться со своим подзащитным, а сейчас наведен порядок.

«В последний раз была в СИЗО №1. Отношение работников было хорошее, осужденного быстро доставляют на свидание. А раньше приходилось сидеть и ждать, столько времени тратилось впустую. Стало намного легче», - говорит Амиршоева.

Об усилении контроля за исполнением закона в деятельности исправительных учреждений подтвердили и надзиратели некоторых тюрем страны, в том числе колонии Бохтара.

Бунт в худжандской колонии строгого режима №3/3 вспыхнул в ночь на 8 ноября 2018 года. Во время беспорядков в исправительном учреждении, по информации официального Душанбе, погибли 23 заключенных. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников в тяжелом состоянии доставлены в больницу города Худжанда.

Власти Таджикистана утверждают, что при подавлении бунта были убиты только террористы и особо опасные преступники.