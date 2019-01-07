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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане сотни людей вышли на акцию протеста из-за смерти соотечественника в результате драки в новогоднюю ночь
Предыстория: В Караганде посетители ресторана в новогоднюю ночь устроили поножовщину, один клиент скончалсяПродолжение: Парни, подозреваемые в убийстве в ходе поножовщины в новогоднюю ночь в Караганде, арестованы

CA-NEWS (KZ) - В Караганде 6 января сотни казахов приняли участие в акции протеста из-за убийства их 23-летнего соотечественника в новогоднюю ночь у ресторана «Древний Рим». В убийстве подозреваются три представителя местной армянской диаспоры. Соответствующий видеоматериал появился на Youtube-канале БАСЕ.

В репортаже на Youtube-канале БАСЕ сообщается, что на следующий день после убийства у ресторана в Караганде в соцсетях появились видео, на которых сотни казахов выражали возмущение и обвиняли в случившемся представителей армянской диаспоры Казахстана.

Как ранее сообщал NUR.KZ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области Гурурян Нарек объявлен в розыск.

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    • Комментарии (1)
    • Нет аватара
      Аноним
      12:25, 07.01.2019
      Почему то в Казахстане в последнее время очень легко впыхивают митинги
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