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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Леди Гага и Майкл Дуглас. Кто еще стал лауреатом премии «Золотой Глобус - 2018»?

CA-NEWS (CA) - Леди Гага и Майкл Дуглас стали лауреатами премии «Золотого глобуса 2018». Леди Гага - за песню Shallow к фильму «Звезда родилась», а Майкл Дуглас за роль в комедийном сериале «Метод Коминского». Для именитого актера это была девятая номинация на «Золотой глобус» и четвертая победа. Церемонии вручения награды прошла вечером 6 января в Лос-Анджелесе, сообщает NBC.

Леди Гага исполнила в фильме «Звезда родилась» роль начинающей певицы Элли, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн, его сыграл режиссер картины Брэдли Купер. Большинство песен в фильме написаны и исполнены Купером и Гагой. Всего в картине звучит 34 трека.

Другие номинации

Ведущая церемонии Сандра О победила в категории «лучшая женская роль в телевизионной драме» за роль в фильме «Убивая Еву».

Сериал об агентах КГБ в США «Американцы» завоевал «Золотой глобус» в категории «лучший драматический сериал». Первый сезон сериала о паре агентов КГБ, живущих в пригороде Вашингтона, вышел на экраны в 2013 году, с тех пор было создано шесть сезонов.

Американский композитор Джастин Гурвиц завоевал «Золотой глобус» за музыку к фильму «Первый на Луне». Для него это второй «Золотой глобус» - ранее он получил эту награду за музыку к фильму «Ла-ла-ленд», который, как и «Первый на Луне», режиссировал Дэмьен Шазелл.

Актеры Махершала Али и Реджина Кинг завоевали «Золотые глобусы» за роли второго плана. Кинг получила «Золотой глобус» за роль в картине «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Махершала Али получил награду за роль в фильме «Зеленая книга», эта же картина завоевала награду в категории «лучшая комедия/мюзикл».

Кристиан Бэйл завоевал «Золотой глобус» в категории «лучший актер в комедии/мюзикле» за фильм «Власть».

«Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке присужден картине режиссера Альфонсо Куарона "Рома", рассказывающий о его детстве в Мехико в 1970-х годах.

«Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле завоевала британская актриса Оливия Колман за роль королевы Елизаветы Второй в фильме «Фаворитка».

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